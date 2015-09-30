Woman Week (Женская неделя) - интернет журнал для современной женщины

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Весьма распространённая проблема – что подарить молодожёнам. Но на самом деле это не считается большой проблемой.

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Каждый человек в определенный период жизни осознает тот факт, что его здоровье – это ценнейший ресурс, о сохранении которого необходимо заботиться.

Какая она, красивая женская грудь? Ученые с мировым именем проводили многочисленные исследования, по результатам которых хотели вывести формулу безупречного бюста, но так и не добились желаемых результатов – совершенно никаких шаблонов по этому поводу не существует.

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