Woman Week (Женская неделя) - интернет журнал для современной женщины

статьи
Дом
12.11.2016 Как устранить причину неприятных запахов в обуви

Наверняка вам не раз приходилось ощущать неприятный запах исходящий от ног. Эта проблема остается актуальной во все времена, особенно для людей носящих закрытую обувь, и не следящих за гигиеной. Также стоит учитывать тот факт, что потные ноги - это не только неприятных запашок, но и инкубатор для различных бактерий которые зачастую становятся виновниками грибковых заболеваний.

Дом
Астрология
08.11.2016 Год Петуха по восточному гороскопу

Зачастую, людей родившихся в год Петуха связывают со смелостью, благожелательностью и верностью. Они отличаются своей выдержкой и эгоистичностью, но в то же время чрезвычайной отвагой и прямодушием.

Астрология
Отношения
05.11.2016 Как понять что мужчина влюблен

Если вы встречаетесь с мужчиной уже достаточно долгое время, то наверняка задавались таким вопросом: как понять, что он меня любит? Все дело в том, что представители сильного пола крайне редко выражают свои чувства.

Отношения
Красота
07.01.2016 Чего опасается женская грудь?

Какая она, красивая женская грудь? Ученые с мировым именем проводили многочисленные исследования, по результатам которых хотели вывести формулу безупречного бюста, но так и не добились желаемых результатов – совершенно никаких шаблонов по этому поводу не существует.

Красота
Здоровье
07.01.2016 12 полезных привычек для здоровья

Каждый человек в определенный период жизни осознает тот факт, что его здоровье – это ценнейший ресурс, о сохранении которого необходимо заботиться.

Здоровье
Материнство
21.10.2015 Можно ли забеременеть сразу после родов

Новоиспеченные мамочки волнуются о том, можно ли забеременеть сразу после родов. Многие уверены, что при грудном вскармливании это невозможно.

Материнство
Здоровье
20.10.2015 Массажиста вызывали?!

Прежде всего, следует разобраться: кому выгодна услуга «массаж на дому», и есть ли вообще от неё выгода.

Здоровье
Красота
07.10.2015 Как правильно снимать макияж с глаз? 3 правила!

Кто-то может сказать, что снимать макияж с глаз – элементарное и банальное занятие.

Красота
Отношения
05.10.2015 Родители и дети, придите к консенсусу!

Часто случается так, что повзрослевшие отпрыски под различными предлогами избегают встреч со своими родителями.

Отношения
Материнство
02.10.2015 Время гигиены

Отнюдь не все дети относятся с пламенной любовью к водным процедурам. Если одни малыши с радостью купаются в конце дня, то некоторых очень сложно приучить к этому необходимому средству гигиены.

Материнство
Отношения
01.10.2015 Выбор свадебного подарка

Весьма распространённая проблема – что подарить молодожёнам. Но на самом деле это не считается большой проблемой.

Отношения
Красота
30.09.2015 Маникюр с использованием скотча

Такой незаменимый в хозяйстве предмет как скотч, с помощью которого можно быстро что-либо склеить или куда-нибудь прикрепить, может также быть задействован в дизайне ногтей.

Красота
новости
Одиннадцатилетние девочки хотят быть похожими на моделей 14.04.2015 Одиннадцатилетние девочки хотят быть похожими на моделей
После расставания с возлюбленной Михаил Терехин сильно изменился 12.04.2015 После расставания с возлюбленной Михаил Терехин сильно изменился
Дэвид Бекхэм готов ради супруги на любые жертвы 10.04.2015 Дэвид Бекхэм готов ради супруги на любые жертвы
Тэйлор Свифт является эталоном женской красоты 08.04.2015 Тэйлор Свифт является эталоном женской красоты
Что можно приготовить из творога
24.03.2015 Что можно приготовить из творога
Как остановить выпадение волос у женщин
23.03.2015 Как остановить выпадение волос у женщин
Что положено многодетным семьям
12.03.2015 Что положено многодетным семьям
Имена по святкам
12.03.2015 Имена по святкам
Как сделать стрелки на глазах
03.03.2015 Как сделать стрелки на глазах
Поделки своими руками: цветы из бумаги
23.02.2015 Поделки своими руками: цветы из бумаги

Woman Week (Женская неделя) - интернет журнал для современной женщины

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