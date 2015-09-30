Woman Week (Женская неделя) - интернет журнал для современной женщины

Наверняка вам не раз приходилось ощущать неприятный запах исходящий от ног. Эта проблема остается актуальной во все времена, особенно для людей носящих закрытую обувь, и не следящих за гигиеной. Также стоит учитывать тот факт, что потные ноги - это не только неприятных запашок, но и инкубатор для различных бактерий которые зачастую становятся виновниками грибковых заболеваний.
Зачастую, людей родившихся в год Петуха связывают со смелостью, благожелательностью и верностью. Они отличаются своей выдержкой и эгоистичностью, но в то же время чрезвычайной отвагой и прямодушием.
Если вы встречаетесь с мужчиной уже достаточно долгое время, то наверняка задавались таким вопросом: как понять, что он меня любит? Все дело в том, что представители сильного пола крайне редко выражают свои чувства.
Какая она, красивая женская грудь? Ученые с мировым именем проводили многочисленные исследования, по результатам которых хотели вывести формулу безупречного бюста, но так и не добились желаемых результатов – совершенно никаких шаблонов по этому поводу не существует.
Каждый человек в определенный период жизни осознает тот факт, что его здоровье – это ценнейший ресурс, о сохранении которого необходимо заботиться.
Новоиспеченные мамочки волнуются о том, можно ли забеременеть сразу после родов. Многие уверены, что при грудном вскармливании это невозможно.
Прежде всего, следует разобраться: кому выгодна услуга «массаж на дому», и есть ли вообще от неё выгода.
Кто-то может сказать, что снимать макияж с глаз – элементарное и банальное занятие.
Часто случается так, что повзрослевшие отпрыски под различными предлогами избегают встреч со своими родителями.
Отнюдь не все дети относятся с пламенной любовью к водным процедурам. Если одни малыши с радостью купаются в конце дня, то некоторых очень сложно приучить к этому необходимому средству гигиены.
Весьма распространённая проблема – что подарить молодожёнам. Но на самом деле это не считается большой проблемой.
Такой незаменимый в хозяйстве предмет как скотч, с помощью которого можно быстро что-либо склеить или куда-нибудь прикрепить, может также быть задействован в дизайне ногтей.